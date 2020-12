Coronavirus Emilia Romagna, oggi 1.453 contagi: i dati

Foto Ipa/fotogramma

Sono 1.453 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati del bollettino di oggi. Si registrano altri 72 morti.

Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 139.800 casi di positività. I nuovi positivi sono in rapporto a un totale di 17.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi casi sul numero di tamponi fatti scende all’8,2%, dal 10,3% di ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 301 nuovi casi, poi Modena (283), Rimini (182), Reggio Emilia (155), Ravenna (138), Ferrara (94), Piacenza (66), Parma (54). E ancora Cesena (87), l’imolese (55) e Forlì (38).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.506 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 68.697. Continua a diminuire il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 64.717 (-1.125 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 61.643 (-1.109), il 95,2% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.386.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (- 4 rispetto a ieri), 2.845 quelli negli altri reparti Covid (-12).