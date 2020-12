Coronavirus Lombardia, 2.093 contagi e 172 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.093 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 172 morti che hanno portato il totale a 23.449 dall'inizio dell'emergenza nella regione. Il rapporto tra tamponi (24.229 tamponi) e positivi è fermo all'8,6%. Prosegue nella Regione il calo dei ricoveri negli ospedali, sono + 4.581 i dimessi e i guariti delle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 748 pazienti, 18 in meno di ieri. In ospedale i posti occupati da pazienti Covid scendono a 5.613, in calo di 114 unità rispetto a ieri. Il numero maggiore di nuovi casi di Covid-19 per provincia in Lombardia è sempre a Milano, dove si contano 632 contagi, di cui 334 rilevati dai nuovi tamponi processati a Milano città. Nel resto della regione i numeri più alti sono a Varese (275), Monza (176) e Brescia (231). A Pavia ci sono 182 casi, Como ci sono 130 nuovi positivi, a Mantova 120. Bergamo ne conta 79, Cremona 50, Lecco 54, Lodi 93, a Sondrio 17.