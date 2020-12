Covid, il fisico Sestili: "Terza ondata dietro l'angolo"

Fotogramma /Ipa

"C'è tanto virus in giro e per questo la terza ondata è dietro l'angolo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', da oggi anche sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it. "Il numero dei contagi scende, ma non velocemente come è accaduto nella prima fase. Ma allora - spiega Sestili - si è deciso per un lockdown totale che ha permesso di tagliare i contagi in maniera efficace. Oggi è molto più difficile arrivare a quel risultato, le Regioni sono in zona gialla e le persone circolano e prendono i mezzi pubblici. Sarà dura far scendere la curva a poche centinaia di casi al giorno come in estate e la paura è che basti poco per riaccendere l'incremento. C'è tanto virus in giro e per questo la terza ondata è dietro l'angolo. Dobbiamo stare molto attenti".

"A gennaio-febbraio ci sarà la probabile e pericolosa sovrapposizione tra Sars-CoV-2 e influenza - avverte - Ecco perché non capisco il calo nei numero dei tamponi, siamo scesi rispetto ai 250mila di novembre. Mentre dovremmo continuare a scovare i positivi, fare screening e andare a stanare gli asintomatici. La terza ondata Covid-19 potrebbe riportarci indietro e causare seri problemi agli ospedali. Non 'sediamoci' troppo vedendo un lieve calo dei contagi giornalieri".