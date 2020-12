Covid Lazio, "previsto Rt in calo e sotto 1"

Afp

L'indice di contagio "Rt è previsto in calo e sotto 1" nel Lazio. Lo annuncia l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Alessio D’Amato, al termi della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio "diminuisce l’incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. E' regolare l’indagine epidemiologica per 85% dei casi. I risultati - sottolinea D'Amato - dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia". Qui il bollettino della Regione.

"Migliora l’indice RT del Lazio, sotto l’1. Buona notizia che ci fa rimanere in zona gialla ed è figlia dei sacrifici di tutti. Stiamo evitando altre chiusure di negozi, ristoranti e bar e la limitazione della mobilità. So che è dura, ma tutto dipende dalla crescita dei contagi: rispettiamo le regole e difendiamo questi risultati per il bene di tutti", il commento su Twitter del governatore Nicola Zingaretti.