Covid, 246 medici morti in Italia

Afp

Aumentano ancora i medici italiani che hanno perso la vita durante la pandemia di Covid-19. I decessi tra i camici bianchi sono arrivati a 246, secondo quanto segnala la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Le ultime tre vittime sono Francesco Vista, medico di medicina generale, Matteo Rinaldi, medico di medicina generale e geriatra in pensione ma tornato ad esercitare per l'emergenza Covid, e Roberto Zambonin, odontoiatra. Sono ormai 67 i camici bianchi morti per Covid nella seconda ondata.