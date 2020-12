Covid Sardegna, 248 nuovi casi e 7 morti: il bollettino

Afp

Sono 248 i nuovi casi da coronavirus in Sardegna secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati anche altri 7 morti. Si tratta di 6 uomini e una donna tra 64 e 89 anni, 3 residenti nella provincia del Sud Sardegna, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari e una nella provincia di Oristano. 4.163 i tamponi in più eseguiti. Ricoverati in ospedale ci sono 610 (-11) pazienti, 63 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.994, quelle in più guarite sono 376. Dei 25.279 casi positivi complessivamente accertati, 5.493 (+108) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.007 (+36) nel Sud Sardegna, 2.006 (+15) a Oristano, 4.696 (+2) a Nuoro, 9.077 (+87) a Sassari.