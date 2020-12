Duplice omicidio in Calabria, marito e moglie uccisi a colpi di fucile

(Fotogramma)

Due coniugi, Giuseppe Cotroneo, 58 anni, e la moglie Francesca Musolino, 51 anni, sono stati uccisi in una frazione di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Marito e moglie si trovavano in campagna per la raccolta delle olive, quando qualcuno gli ha sparato con un fucile. E' stato uno dei figli della coppia, che era poco distante e ha sentito l’esplosione dei colpi, a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, che si sono rilevati inutili.

Subito dopo sul luogo del duplice omicidio sono arrivati i carabinieri di Villa San Giovanni. Non è ancora chiaro se a sparare sia stato un solo killer oppure due. Le indagini, che dovranno ricostruire la dinamica del delitto, sono coordinate dalla procura di Reggio Calabria.