Lombardia zona gialla, Cauda: "Si rischia esodo dal Nord"

(Fotogramma)

Con la Lombardia che si appresta a diventare zona gialla "in effetti il rischio di un esodo dal Nord è reale. Parliamo di un film già visto: ricordiamo ancora bene i treni presi d'assalto nella prima ondata e i timori di una diffusione del virus. E' anche vero che oggi il virus circola in tutta Italia e non più solo al Nord. Insomma, non voglio gettare la croce addosso a nessuno, ma dobbiamo sapere che con gli spostamenti di massa c'è il pericolo di alimentare Covid-19". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.

"Penso sia corretto bloccare gli spostamenti dal 21 al 6 gennaio, ma d'altra parte il lockdown non può essere eterno. Facciamo attenzione e ricordiamo che molto dipende da noi", conclude Cauda.