Maxi rissa al Pincio, indagati due minorenni

Foto Fotogramma

Ci sono due indagati dopo la maxi rissa scoppiata tra giovani sabato sera al Pincio. I due sono stati iscritti dalla Procura dei minori: si tratta un 14enne e un 15enne accusati di concorso in lesioni aggravate. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due ragazzi, che sarebbero gli autori dell’aggressione da cui sarebbe poi nata la rissa, individuati anche grazie al monitoraggio dei social, all’analisi dei video in rete e alle testimonianze raccolte.

Ora proseguono gli accertamenti per identificare altre persone coinvolte, così come parallelamente sta procedendo piazzale Clodio per quanto riguarda i maggiorenni coinvolti nei fatti di sabato sera.