Processo Asl Benevento, De Girolamo assolta

L'ex ministro dell'Agricoltura ed ex parlamentare di Forza Italia e Nuovo Centrodestra Nunzia De Girolamo è stata assolta "perché il fatto non sussiste" insieme ad altri 7 imputati nel processo su appalti e consulenze esterne dell'Asl di Benevento. La sentenza è stata pronunciata dai giudici di Benevento dopo tre ore di camera di consiglio.

Processo Asl Benevento, De Girolamo: "Oggi ha vinto giustizia"

La Procura di Benevento aveva chiesto per Nunzia De Girolamo 8 anni e 3 mesi di reclusione. Secondo i pm beneventani, l'ex ministro avrebbe fatto parte di un "direttorio" in grado di condizionare le scelte della Asl su nomine e appalti per raccogliere consenso.

Gli 8 imputati sono stati tutti assolti "perché il fatto non sussiste": oltre a De Girolamo sono stati assolti gli ex collaboratori Luigi Barone e Giacomo Papa (per entrambi erano stati chiesti 6 anni e 9 mesi), l'ex direttore dell'Asl Michele Rossi (anche per lui la richiesta era 6 anni e 9 mesi), l'ex direttore amministrativo Felice Pisapia (la richiesta era 3 anni e 4 mesi), l'ex direttore sanitario Gelsomino Ventucci (richiesta 2 anni e 3 mesi), l'ex responsabile del budgeting Arnaldo Falato (richiesta 2 anni e 8 mesi) e il sindaco di Airola Michele Napoletano, per il quale la Procura aveva chiesto l'assoluzione.

"Siamo enormemente soddisfatti del risultato e di aver incontrato un collegio di giudici sereni, equilibrati, che hanno saputo restituire dignità ad una persona ingiustamente colpita nella sua carriera pubblica, oltre che nella sua vita privata", ha detto all'Adnkronos l'avvocato difensore di Nunzia De Girolamo, Giandomenico Caiazza, che ha commentato l'assoluzione dell'ex ministro dell'Agricoltura "perché il fatto non sussiste", nel processo su appalti e consulenze esterne dell'Asl di Benevento.