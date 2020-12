No Tav, tensione in Val di Susa: sassi contro forze dell'ordine

Momenti di tensione questo pomeriggio in Valsusa dove questa mattina sono stati avviati i lavori per l’allargamento del cantiere della linea ad alta velocità Torino-Lione.

Per protesta circa 150 manifestanti No Tav hanno partecipato ad un presidio a Venaus. Terminata la riunione, sono saliti in auto fino al ‘Bivio Passeggeri’ dove si sono divisi.

Un gruppo di incappucciati ha gettato sassi e oggetti in direzione delle forze dell’ordine che ha risposto con una carica di alleggerimento e lancio di lacrimogeni.