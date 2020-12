Terza ondata Covid, Gismondo: "Siamo medici, non maghi"

(Fotogramma)

"In questo clima di strano Natale" di convivenza con Covid-19, "anche quella minima piacevolezza che vorremmo assaporare viene deturpata da chi già minaccia catastrofi di una terza ondata" epidemica. "Io dico che facciamo i medici e non dobbiamo fare i maghi, perché non ci sono premesse scientifiche che possano farci avvalorare né la tesi che una terza ondata ci sarà né la tesi che non ci sarà". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Credo che sia assolutamente utile - esorta la microbiologa - continuare a sensibilizzare la gente a comportarsi con rispetto delle misure che stanno dando i loro frutti, attendere un vaccino sicuro ed essere preparati a qualsiasi evenienza questo virus, che ci ha abituato a tante sorprese, possa porci. Non siamo maghi, siamo medici", ribadisce Gismondo.