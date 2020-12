Coronavirus Veneto, 3.883 contagi e 108 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 3.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 108 morti. Dall'inizio dell'epidemia in totale gli infetti sono stati 181.451, mentre i decessi sono stati 4.659. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre elle terapie intensive sono ricoverate 375 personbe (+18).