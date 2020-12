Covid, italiano vaccinato a Londra: "Sto bene"

Foto Afp

"Nessuna reazione allergica, nessun sintomo, sto benissimo". Lo ha dichiarato a Rai Radio2 Paolo Ciardelli, uno dei primi italiani vaccinati contro Covid-19, un fisioterapista originario di Piacenza residente a Londra. "Ho fatto il vaccino il 9 dicembre perché lavoro in ospedale - ha raccontato a 'Non è un paese per giovani' - e ho già nel portafoglio il famoso patentino, un cartellino in cui vengono riportati dall’infermiere somministratore il nome del vaccino, la data e l’orario della prima e della seconda dose".

"Sono arrivato al centro di vaccinazione del mio ospedale - spiega - con un appuntamento fissato poche ore prima. Ho risposto a una serie di domande standard e dato il consenso alla somministrazione. Mi hanno somministrato la prima delle due dosi previste, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, ed è studiato che al settimo giorno dopo la seconda dose si ha il massimo dell’efficacia. Quindi si ottiene l’immunità".