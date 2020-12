Covid Lombardia, 2.938 contagi e 132 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.938 i contagi da Coronavirus, resi noti oggi in Lombardia, secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 132 morti che portano il totale a 23.581 dall'inizio dell'emergenza nella regione. Diminuisce il numero di persone positive al Covid-19 ricoverate negli ospedali della Regione. Sono 5.417, in calo di 196 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 733, in diminuzione di 15 da ieri. I guariti e i dimessi sono 2.600 in più nelle ultime 24 ore. In provincia di Milano i nuovi casi positivi sono stati 844, di cui 299 a Milano città. Nel bergamasco i nuovi positivi sono 130, a Brescia 163, a Como 315, a Cremona 60, a Lecco 64, a Lodi 104, a Mantova 232, a Monza e Brianza 239, a Pavia 171, a Sondrio 77 e a Varese 464.