Covid, 251 medici morti in Italia

(Fotogramma)

Salgono a 251 i medici morti per Covid, riportati nel memoriale sul sito della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Fnomceo. Gli ultimi nomi sono quelli di Francesco Gasparini, anestesista veneziano, già in pensione ma rientrato per l’emergenza, e di Flavio Bison, amatissimo medico di famiglia di Legnano, con studio ad Arconate, comuni della Città metropolitana di Milano. E siccome dietro ogni nome c’è una storia, i due medici sono ricordati dalla Fnomceo anche con due post sui social.

"Francesco Gasparini, 67 anni, anestesista pensionato e rientrato a gettone per l’emergenza Covid, con cui ho lavorato in sala o di guardia negli ultimi mesi, è morto oggi di Covid", annuncia nella chat dei 106 presidenti degli Ordini territoriali il vicepresidente della Federazione, Giovanni Leoni, che lavora all’ospedale di Venezia. Gasparini è la vittima numero 250 sul memoriale Fnomceo. "Era veramente una brava persona, simpatico, colto - ricorda Leoni- La sua esperienza e la sua competenza erano una sicurezza, la passione che ancora metteva nella professione un valore aggiunto. Prima di contagiarsi era in ottima salute, ora era da tempo intubato e in ossigenazione extracorporea - non si capacita Leoni - La vita è una ruota, ma anche una questione di fortuna. Rip Francesco - Guardia finita".

Flavio Bison, medico di medicina generale di Legnano, è deceduto ieri dopo aver contratto il Covid all’inizio dello scorso novembre. "Stimato dai colleghi e amatissimo dai pazienti, che per oltre trent’anni ha curato nel suo studio di Arconate, sempre nella Città Metropolitana di Milano, e che oggi lo ricordano con grandissimo affetto, Bison si aggiunge purtroppo al lungo elenco dei medici caduti per questa terribile pandemia, che tocca così le 251 vittime". Ad annunciare alla Fnomceo la sua scomparsa, ieri sera, proprio una sua paziente, con queste parole: "Il mio insostituibile, indimenticabile, premuroso medico, il mio Doc, è deceduto oggi per Covid. Era il dottor Flavio Bison, 63 anni. Tutta la comunità di cui si occupava è a pezzi. Ci sarà un lutto cittadino ad Arconate nella giornata delle esequie". Un medico che era davvero 'uno di famiglia', per le generazioni di persone che ha curato. "Chi non ha avuto l'onore di conoscerlo non può nemmeno immaginare la sua grandezza - continua la sua paziente - Lo si può intuire dai messaggi sinceri sui social. Tante, tantissime persone, ieri e oggi stanno piangendo sinceramente".