Pamela Mastropietro, strappata foto in giardino via Spalato a Macerata

Foto Adnkronos

La foto sorridente di Pamela Mastropietro, attaccata sul pino di via Spalato, a Macerata, è stata strappata via. Oggi, nel giardino di quel condominio dove la 18enne romana venne uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, restano i fiori e le lettere che qualcuno lascia ancora in sua memoria. Ma non l'immagine del volto sorridente.