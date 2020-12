Spostamenti tra comuni, Zampa: "Solo modifiche chirurgiche"

Foto Fotogramma

Si va verso un dietrofront dello stop allo spostamento tra Comuni? "Credo che su questo anche il Parlamento esprima la propria posizione, ma il mio auspicio è che gli spostamenti vengano ripensati nella misura minima possibile, minima nella logica", quindi a seconda delle caratteristiche dei Comuni, "facendo modifiche chirurgiche, che però sono complesse da mettere in campo ora". Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta al programma 'Che giorno è' su Rai Radio1, che alla domanda su quali potrebbero essere le misure chirurgiche, risponde "per esempio "deroghe categoria per categorie", sottolineando però che "in questo casi i controlli sarebbero molto complicati".

La sottosegretaria ribadisce la necessità, a suo giudizio, di tenere una linea di estrema prudenza, invitando a "tenere presente ciò che è successo in America dove dopo il Giorno del Ringraziamento si sono contati migliaia di morti e una ripresa del numero di contagiati", e guardando alla Francia che ha irrigidito il coprifuoco, così come la Germania che sta seguendo una linea di rigore.