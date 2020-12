Unicef Italia, Carmela Pace eletta nuova presidente

Carmela Pace è stata eletta oggi dal Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia presidente nazionale. "È la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia della nostra organizzazione in Italia - sottolinea l'Unicef - La nomina è avvenuta nel giorno del 74° anniversario della nascita dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, nato nel 1946 per aiutare i bambini europei al termine della Seconda Guerra Mondiale e diventato dal 1953 una struttura permanente delle Nazioni Unite per contribuire a migliorare le condizioni di vita dei bambini di tutto il mondo".

“Proprio nel giorno in cui celebriamo il 74° compleanno dell’Unicef sono onorata di essere stata nominata presidente dell’Unicef Italia e di poter rappresentare le voci e i diritti di tanti bambini in Italia e nel mondo - ha dichiarato Pace - Oggi ci troviamo ad affrontare una sfida enorme: la pandemia da Covid-19 che sta causando gravi conseguenze per tutti, in particolare per i bambini. Insieme supereremo anche questo momento di difficoltà e l’Unicef sarà in prima linea in questa difficile battaglia. In questi decenni, grazie al lavoro della nostra organizzazione su vasta scala, abbiamo ottenuto tanti progressi per i bambini, primo fra tutti, il calo della mortalità infantile sotto i 5 anni a livello globale, scesa da 12,5 milioni del 1990 a 5,2 milioni (del 2019), un numero ancora inaccettabile. Dunque il nostro lavoro non può fermarsi perché tanto resta ancora da fare, anche nel nostro Paese, dove 1 milione e 100mila bambini vivono in povertà assoluta”.

“Dedico questo mio mandato alla realizzazione di un mondo post-Covid-19 a misura di tutti i bambini e le bambine, in ricordo del nostro compianto e amato presidente Francesco Samengo, scomparso lo scorso mese proprio a causa di questa subdola malattia”, ha concluso la neo presidente dell’Unicef Italia.

Nata a Siracusa, Carmela Pace è laureata in Lettere Moderne. È stata Dirigente Scolastico, membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Referente Nazionale della Commissione arte e cultura FIDAPA (Fondazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), nonché componente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione FIDAPA e Presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Siracusa.

Ha una lunga esperienza come volontaria Unicef, durante la quale è stata Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Siracusa e componente della Commissione per la formulazione del Codice etico. Dal 2018 è Vice Presidente dell’Unicef Italia.