Vaccino covid, in Piemonte al via da 21 gennaio

(Afp)

Saranno 195 mila le persone in Piemonte che dal prossimo 21 gennaio potranno essere sottoposte a vaccinazione anti Covid: 120 saranno coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, le restanti 75 mila sono ospiti e personale di Rsa e strutture socio assistenziali per un totale di circa 400 mila dosi tra la prima e la seconda somministrazione. Dopo questa prima fase, ancora da definire il bacino di destinazione della seconda che dovrebbe però riguardare il personale scolastico e le forze dell'ordine e a seguire la popolazione in generale, dai soggetti a rischio fino ad arrivare a quanti hanno già avuto il Covid.

Nella regione saranno 28 i punti di somministrazione suddivisi tra le otto province e sarà la la stessa Pfizer a consegnarli a destinazione, via gomma, per evitare così che si interrompa la catena del freddo. Quanto al luogo dove effettuare i vaccini, tra le strutture allo studio, l'ospedale da campo del Valentino che una volta liberato dai degenti potrebbe diventare un super centro vaccinale. Ci sarà, infatti, spazio per 60 luoghi di vaccinazioni ed eventuali aree attrezzate per gestire reazioni avverse alla somministrazione. Si potranno vaccinare dagli 8 ai 10mila pazienti al giorno, su due turni di 7 ore al giorno.