Vaccino Pfizer, Burioni: "Speriamo decisione velocissima Ema"

"Il comitato esterno della Fda ha approvato il vaccino anti-Covid-19 di Pfizer/BionTech. Speriamo in una decisione velocissima dell'Ema". Il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta così su Twitter la notizia che negli Usa il comitato consultivo dell'agenzia americana Fda, composto da esperti indipendenti del Paese, ha dato parere favorevole all'autorizzazione all'uso di emergenza per persone di età pari o superiore a 16 anni. Un passo che apre le porte a un'autorizzazione dell'ente a brevissimo. L'auspicio espresso dall'esperto è che anche in Europa i tempi del verdetto sul vaccino siano rapidi.