Caso Gregoretti, Salvini a Catania: "Sono sereno, parlerò in aula"

Fotogramma /Ipa

"Sono tranquillo, sereno e orgoglioso. Oggi interverrò in aula". Riprende stamane nell'aula bunker di Bicocca a Catania l'udienza preliminare per l'ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti. Saranno ascoltati dal gup Nunzio Sarpietro gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Salvini è atteso per le 9.30 con il suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno. Nelle prossime settimane saranno sentiti anche il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Sono decine i giornalisti accreditati che vengono tenuti fuori dal bunker sotto una tenda della Croce Rossa.