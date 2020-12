Coronavirus Campania, 1.414 nuovi casi e 47 morti: il bollettino

(Foto Fotogramma)

Sono 1.414 i nuovi contagi da coronavirus in Campania su 19.663 tamponi e 47 i morti (24 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri) secondo i dati diffusi oggi nel bollettino. Il totale delle vittime sale a 2.275. Dei positivi 1.299 sono asintomatici, 115 sintomatici. I guariti sono 1.758 (per un totale di 76.382). Su base regionale sono disponibili 656 posti letto di terapia intensiva (occupati: 137) e 3.160 di degenza (occupati: 1.794). E' quanto emerge dal bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania.