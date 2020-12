Covid Italia, 19.903 casi e 649 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 19.903 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti, che portano il totale a 64.036 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

LAZIO - I nuovi casi di Coronavirus nel Lazio oggi sono stati 1.194 secondo quanto riporta il bollettino relativo a 16mila tamponi. I morti sono stati 41. "A Roma 573 casi, stabili sotto quota 600" dice l'assessore regionale alla Sanità e alla Integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. In tutto sono 87.318 i positivi nella Regione, di cui 318 in terapia intensiva, mentre i guariti sono stati 2.028.

PIEMONTE - Sono 1.443 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 59 morti.

CAMPANIA - Sono 1.414 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano il totale a 2.275 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

LOMBARDIA - Sono 2.736 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti, che portano il totale a 23.666 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.807 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati diffusi oggi nel bollettino. Si registrano altri 82 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 142.816 casi di positività, quindi altri 1.807 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.975 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10%. Purtroppo, si registrano 82 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.529.

VENETO - I nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore sono 5.098 mentre si registrano 110 morti da ieri. Lo ha riferito lo stesso presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa. Il totale di persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio ad oggi è di 4.769.

PUGLIA - Oggi, sabato 12 dicembre 2020, in Puglia sono stati registrati 1.478 nuovi casi di Covid-19 e 43 decessi. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino. I nuovi contagi sono così distribuiti sul territorio: 538 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 253 nella provincia BAT, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Dei 43 decessi, 4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce'.

SARDEGNA - Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 nuovi casi''. Lo comunica la Regione Sardegna. ''Si registrano anche 7 decessi (570 in tutto), quattro donne e tre uomini tra 74 e 97 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia di Sassari, due della Città Metropolitana di Cagliari e una del Sud Sardegna''.