Covid, Di Lorenzo: "Vaccino AstraZeneca in Italia entro fine gennaio"

Afp

"Per quanto a mia conoscenza i dati sono stati pubblicati su 'Lancet', la Fase 3 della sperimentazione" del vaccino anti Covid AstraZeneca "è in dirittura d'arrivo entro un paio di settimane. E sempre entro un paio di settimane ci sarà la consegna del dossier all'Ema che farà i suoi controlli nell'interesse di tutti e poi nel giro di qualche settima dovrebbe arrivare la validazione, salvo imprevisti. E' ragionevole immaginare quindi che il vaccino AstraZeneca sarà in Italia entro fine gennaio". Lo ha affermato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, il centro che ha sviluppato insieme all'università di Oxford il candidato vaccino prodotto da AstraZeneca, ospite di 'SkyTg24'