Crisanti: "Veneto zona gialla o arancione? Già tanto che non è rossa"

(Afp)

Veneto e Covid, per ora resta zona gialla. "E' già tanto che non diventa zona rossa" per il virologo Andrea Crisanti. "Io l'avevo detto già tempo fa che sarebbe finita con più contagi e più morti. Semplicemente perché a mio avviso ha sbagliato strategia", dice all'Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'università cittadina. Riguardo a quale aspetto in particolare? "I tamponi rapidi non vengono usati correttamente - osserva - Questi infatti non possono essere interpretati come arma di prevenzione".