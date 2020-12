Sileri: "Ancora troppi morti, a Natale servono restrizioni"

Fotogramma

"Non vedo nei numeri, a oggi, la sicurezza per poter riaprire. Abbiamo ancora troppi decessi, il che significa che i contagiati delle scorse settimane erano molti di più. Il rischio è troppo alto. Avevo detto di guardare al Thanksgiving e al Black Friday negli Usa, che sono occasioni di mobilità, incontri e shopping come il Natale da noi. Ebbene 15 giorni dopo si è osservata una crescita significativa dei contagi". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

"Probabilmente - osserva Sileri - bisognava studiare una norma diversa dall’inizio, ma ora non possiamo permetterci errori, servono restrizioni a Natale per riaprire a gennaio le scuole e i ristoranti e togliere progressivamente il coprifuoco. In ogni caso avremo una risalita dei contagi dopo Natale, dobbiamo contenerla e così le Regioni potranno migliorare il contact tracing". Sul piano pandemico, il viceministro chiarisce "fin da gennaio i primi alert, ma anche l’Oms ci ha fatto perdere tempo".