Vaccino Covid, Bassetti: "Ema si dia da fare"

(Fotogramma)

"Sono molto contento per il via libera in Usa al vaccino Pfizer-BioNTech. Prima gli inglesi, poi gli americani, e speriamo che ora l'Ema si dia da fare per l'approvazione. Sarebbe poi molto bello il Vaccino-Day in Europa, che magari Italia, Francia, Spagna e Germania partissero insieme con le vaccinazioni". E' il commento all'Adnkronos Salute di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

"Il mio auspicio - aggiunge - è che per la metà di gennaio anche l'Italia sia pronta per la vaccinazione degli operatori sanitari e per gli ospiti e i lavoratori delle Rsa, così da arrivare a cavallo della terza ondata, che dovrebbe arrivare a fine gennaio e inizio febbraio, con questa fascia di persone coperte dalla vaccinazione".