Vaccino Covid, Silvestri: "Ok Fda a Pfizer grande notizia per umanità"

Fotogramma /Ipa

"Questa è una grande notizia per l'America, per la scienza, e per l'umanità intera. Da lunedì quindi partiamo con una missione di grande difficoltà logistica ma importanza storica straordinaria, con i primi tre milioni di dosi pronte per l'uso". Così il virologo Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta, commenta su Facebook il via libera dell'agenzia americana Fda all'uso di emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech per Sars-CoV-2. "E se tutto va bene la settimana prossima tocca a quello di Moderna", aggiunge.

"In questo momento, che io avevo preannunciato da mesi ("il virus non ha speranza", ricordate?), il mio più grande ringraziamento va agli inventori di questo vaccino (a partire dalla grande Katalin Kariko e dal mio vecchio amico Drew Weissman) - sottolinea Silvestri - a tutti i volontari che hanno partecipato allo studio clinico (tra cui anche diversi collaboratori e membri del mio dipartimento); ed ai medici, infermieri, laboratoristi e personale sanitario tutto che hanno eseguito i trial clinici (con la mia Emory in primissima fila). Mai come adesso, vi confesso - conclude - mi sono sentito così orgoglioso e felice di aver dedicato la mia vita alla medicina, alla scienza, ed allo studio dei virus e dei vaccini".