Covid Emilia Romagna, 1.940 casi e 43 morti: bollettino

Sono 1.940 i contagi da coronavirus in Emilia-Romagna su 11.137 tamponi effettuati secondo i dati contenuti oggi nel bollettino del 13 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 17,4%.

Tra i nuovi positivi, 1.001 sono asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. 1.106 guariti, in calo i ricoveri in terapia intensiva. Eseguiti anche 1.164 test sierologici e 1.798 tamponi rapidi. Il 95,2% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46,7 anni.