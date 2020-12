Recovery, D'Amato: "Alla sanità briciole, occorrono risorse del Mes"

(Fotogramma)

“Se nel pieno di una pandemia storica che ha stravolto le vite e l’economia alla sanità vengono destinate le briciole significa che non abbiamo imparato la lezione. Veniamo da oltre un decennio di sotto-finanziamento del nostro sistema sanitario che ha perso 35 miliardi e che viaggia a meno di due punti di Pil rispetto a Francia e Germania". Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Occorrono dei segnali forti - prosegue D'Amato - come può essere l’utilizzo del Mes ed investire nella più grande infrastruttura pubblica del nostro Paese. Basti pensare che la sola messa in sicurezza antisismica e antincendio del patrimonio sanitario richiede investimenti dell’ordine di 100 miliardi".