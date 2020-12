Roma, folla alla Fontana di Trevi: area chiusa

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Covid e assembramenti, chiusa l'area della Fontana di Trevi a Roma. A causa della presenza di un affollamento tale che non rendeva più possibile il mantenimento della distanza di sicurezza, le pattuglie della polizia locale I Gruppo Trevi, hanno dovuto procedere al momentaneo isolamento della zona per consentire il deflusso dei presenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

"Con il defluire delle persone - si spiega - si procederà a una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del 'tridente', al fine di scongiurare la formazione di assembramenti".