Vaccino Covid in Italia, ecco quando arriva

Vaccino per il Covid, quando arriverà con precisione in Italia? A fare un'ipotesi dei tempi è il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. "Noi dipendiamo tutti dalle decisioni dell'Ema che prevede di liberare il primo il 29 dicembre e speriamo che il secondo possa essere autorizzato il 12 gennaio - spiega il commissario straordinario ospite di 'Che tempo che fa' su Rai3 -. Se sarà così, il vaccino inizierà ad essere somministrato in tutta Europa nello stesso giorno e realisticamente questo giorno sarà metà gennaio". "Facciamo il tifo affinché la campagna vaccinale parta tra il 12 e 15 gennaio e qualche giorno prima sarà un giorno simbolico perché tutti i cittadini d' Europa iniziano a vaccinarsi. Partiremo con 300 punti di somministrazione, a regime saranno 1500, alcuni anche movibili" spiega. "Io non voglio considerare la terza ondata una probabilità ma una possibilità" aggiunge. "Per questo non basta il lavoro che facciamo tutti noi ma serve che tutti italiani ci diano una mano: non ci fate vedere più le immagini degli assembramenti di oggi, il desiderio di tornare alla normalità deve aspettare un po' di tempo, serve il vaccino". Arcuri ha, infine, ribadito che le scuole riapriranno tutte il 7 gennaio, in presenza, con l'eccezione delle superiori che avranno il 25% non in presenza.