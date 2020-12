Vaccino Covid, Viola: "Le cose si complicano"

(Afp)

Covid e vaccino, "saremo davvero tutti vaccinati in Italia per giugno?" si chiede Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova. "Con la battuta di arresto di Sanofi e i problemi di AstraZeneca le cose per noi si complicano - scrive in un post su Facebook - Pfizer non potrà da sola in tempi rapidi coprire il nostro fabbisogno di vaccini. Speriamo nel vaccino di J&J e in quelli cinesi".