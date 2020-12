Banca Finnat, assolto a Roma ex presidente Nattino

Giampiero Nattino (Foto Adnkronos)

E’ stato assolto perché il fatto non sussiste Giampietro Nattino, ex presidente di Banca Finnat. La sentenza è stata emessa dalla sesta sezione penale del Tribunale di Roma che ha accolto la richiesta della Procura.

Nattino, difeso dagli avvocati Alberto Misiani e Roberto Borgono, era finito a processo con l’accusa di aver acquistato azioni della propria banca attraverso un conto corrente in Vaticano, manipolando il mercato e ostacolando le attività di vigilanza. Nell’ambito di questa inchiesta nel 2017 nei confronti del banchiere fu disposto un sequestro di 2,5 milioni di euro, oggi revocato. Su questa stessa vicenda tre anni fa il Tribunale Vaticano aveva emesso un decreto di archiviazione.

Nattino esprime soddisfazione per il positivo esito della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto negli ultimi sette anni: “La sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa oggi dal Tribunale di Roma su richiesta del Pubblico Ministero, di cui sono molto felice, mette in luce la correttezza del mio operato in tutte le transazioni, di carattere personale e privato, prese in esame dagli organi inquirenti in questi anni. Io e i miei legali, avv. Roberto Borgogno ed avv. Alberto Misiani - continua Nattino - eravamo certi di questo e la sentenza di oggi, tre anni dopo il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale Vaticano sugli stessi fatti, ha potuto ufficialmente confermarlo”.