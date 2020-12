Briatore sbotta su Instagram: insulti al figlio, risposta al vetriolo

(Fotogramma)

Flavio Briatore sbotta e su Instagram risponde per le rime ad un commento inopportuno e offensivo nei confronti di suo figlio, Nathan. Il manager pubblica uno scatto che lo ritrae con il bambino, che indossa la tenuta della Nazionale di calcio e si appresta a scendere in campo per una partita. La foto colleziona oltre 40mila like. Tra i commenti, spunta quello di un follower: "Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta fallo correre". Sono gli altri utenti a reagire immediatamente stigmatizzando le parole di sanpas71. E poco dopo, ecco la replica al vetriolo di Briatore: "Non è obeso ma tu sei un coglione".