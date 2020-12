Covid, morto Mario Proto: fotoreporter Corriere della Sera aveva 67 anni

E’ morto Mario Proto, storico fotoreporter di cronaca nera a Roma per il ‘Corriere della Sera’. Aveva 67 anni. A darne notizia e’ il sito del Corriere. Il decesso e’ avvenuto questa mattina al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva per Covid. .

Nella sua carriera lunga quasi 50 anni, ha seguito e immortalato, raccontando attraverso le immagini i più importanti casi di cronaca a Roma e nazionali, dalla strage di via Fani con il sequestro Moro, alla Banda della Magliana, dal terrorismo rosso e nero ai grandi gialli della Capitale, via Poma, Olgiata, Marta Russo, fino ai più recenti come l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il delitto di Luca Sacchi.