Covid e Natale, Clementi: "Serve stretta, mettiamoci il cuore in pace"

(Fotogramma)

La narrazione sulle scene di folla immortalate in diverse città d'Italia "è stata forse un po' drammatica, ma è ciò che non dovrebbe accadere. Il problema per noi è sempre quello di riuscire ad arrivare con il minor numero possibile di danni al traguardo della vaccinazione anti-Covid. Se c'è una ripresa dei contagi non si arriva bene. Quindi, non mi sento di negare che in questo momento qualche segnale di limitazione dovesse essere dato. Sarà un Natale diverso, mettiamoci il cuore in pace e speriamo che sia l'ultimo". E' la riflessione del virologo Massimo Clementi sugli scenari che potrebbero essere presi in considerazione dal Governo che valuta una stretta natalizia, per scongiurare una nuova fiammata dell'epidemia di Covid-19. Il dibattito è acceso sulle ipotesi più restrittive di un lockdown totale, di un'Italia zona rossa per le feste.

"E' un po' un gioco di equilibrio, tra provvedimenti restrittivi e aperture - sottolinea all'Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e docente dell'università Vita-Salute - Certo ci sono state alcune cose un po' contraddittorie: da un lato diciamo agli italiani 'non vi ammassate', poi però gli diamo il bonus per incentivare gli acquisti in negozi fisici. E' tutto comprensibile, anche la finalità dell'operazione" Cashbak, "ma è chiaro che viene colto in maniera diversa. Preciso però che non credo proprio che saprei fare meglio nei panni di chi decide. Sarei preso dal dubbio, se si sta liberalizzando troppo o troppo poco. Io però da virologo vedo all'orizzonte un punto fisso, che è il vaccino e quindi quello è l'obiettivo, ma prima di arrivare lì ci vuole un po'".

Quindi cautela rispetto al rischio di allentare troppo le misure. Un segnale di stretta, secondo Clementi, va dato. E guardando alla situazione attuale, l'esperto chiarisce: "Qualche miglioramento si è visto nei numeri" di Covid-19. "Osserviamo un leggero calo sia dei ricoveri sia delle terapie intensive, molte persone vengono curate a casa, c'è più disinvoltura nel trattare dal punto di vista clinico la patologia, visto anche l'alto numero di pazienti con pochi sintomi. Però tutto questo avviene molto lentamente. Il decremento è più lento di quello che mi aspettavo, sinceramente". I messaggi di apertura e chiusura continua "non aiutano, ma non è un problema che riguarda solo l'Italia. Certo è che adesso un segnale di stop alle persone va dato", conclude.