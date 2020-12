Covid Piemonte, 528 nuovi casi e 6 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 528 nuovi casi di coronavirus in Piemonte secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati anche 6 morti. Il numero dei nuovi contagi è pari al 6,1 % degli 8.647 tamponi eseguiti. Dei 528 nuovi casi, gli asintomatici sono 226, pari al 42,8%, e cosi' suddivisi: 196 screening, 229 contatti di caso, 103 con indagine in corso 93 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 25 in ambito scolastico, 410 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 186.066, di cui 16.383 Alessandria, 8.922 Asti, 6.422 Biella, 25.665 Cuneo, 14.485 Novara, 98.376 Torino, 7.020 Vercelli, 6.214 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.591 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 278 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.856 (+21 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 49.202 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.766.116 (+ 8.647 rispetto a ieri), di cui 853.530 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 125.594 (+3.118 rispetto a ieri) 10.323 Alessandria, 6.587 Asti, 4.020 Biella, 15.855 Cuneo, 9.473 Novara, 69.152 Torino, 4.689 Vercelli, 4.264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 605 extraregione e 626 in fase di definizione.

Infine, sono 48 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora di 7.136 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1088 Alessandria, 430 Asti, 309 Biella, 774 Cuneo, 601 Novara, 3.299 Torino, 336 Vercelli, 229 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.