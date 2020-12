Covid Sicilia, 914 nuovi casi e 32 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 914 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo l'ultimo bollettino di oggi. registrati anche altri 32 morti. 7091i tamponi effettuati, 760 le persone dimesse o guarite. Gli attuali positivi nell'isola sono 35841 di cui 1237 ricoverati in regime ordinario, 189 in Terapia intensiva e 34415 in isolamento domiciliare.