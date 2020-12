Fuga gas da fungo per scaldarsi, morti madre e figlio in Caritas Velletri

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due cadaveri sono stati trovati, nel corso della mattinata, all'interno della struttura della Caritas di Velletri, in provincia di Roma, in Corso della Repubblica. Si tratta di una donna romena di 36 anni e del figlio di 6. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la morte sarebbe stata causata da una fuga di gas da un fungo utilizzato per riscaldarsi.