Google in tilt, niente lezioni online: la gioia degli studenti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Google in tilt e gli studenti esultano. I problemi del motore di ricerca e dei servizi connessi, compreso Google Meet, fanno saltare anche la didattica a distanza e svuotano nella mattinata le aule virtuali. Migliaia di studenti si riversano su Twitter per ‘festeggiare’ la vacanza improvvisa. "Potevi farlo prima, non a fine lezioni", scrive un utente. C'è chi cita un film e scrive "Questa parte della mia vita, questa piccola parte, si chiama felicità". "PERFAVORE CONTINUASSE PER 72ore GRAZIE", si legge in un altro post.

E quando il problema è risolto la reazione degli studenti è allo stesso modo immediata. "Google comincia a riparare YouTube. Per meet e classroom puoi fare con calma, mooolta calma", scrive un altro utente. "E' stato bello finché è durato studenti ci avevamo creduto", si legge in un altro post.