Missione compiuta per Martin Adler, ritrovati i 3 bambini conosciuti sulla Linea Gotica

"Sono stati trovati; un lieto fine per una storia che ha fatto il giro del web e che in questo fine anno ci voleva proprio! Il sogno di Martin Adler si è avverato. I 3 bambini della foto del 1944 sono stati trovati. Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi rispettivamente di 83, 79 e 81 anni si trovavano a Monterenzio (Bologna) quando arrivò Adler con le truppe americane. Adesso vivono a Castel San Pietro e hanno già visto Martin in video chiamata.'Il mio cuore esplodendo di gioia' ha detto Martin". Lo scrive sui social Gotica Toscana Onlus dopo l'annuncio dato dallo scrittore e giornalista Matteo Incerti che da subito aveva accolto l'appello dell'ex soldato americano. "Aiutatemi a ritrovare quei tre bambini incontrati mentre liberavo l'Italia dai nazisti" aveva scritto su Facebook.

A 96 anni e a dieci giorni di distanza dal Natale l'ex soldato ha potuto ritrovare i tre bambini incontrati nel settembre–ottobre del 1944 mentre con la sua unità si trovava in prossimità della Linea Gotica nell’Appennino Tosco-Emiliano. Nella foto scattata con loro e diffusa dai media i bambini di 76 anni fa si sono riconosciuti. Di nuovo insieme, seppur in videochiamata da una parte all'altra del mondo, Martin ha salutato i "suoi" bambini con le poche parole d'italiano che ricorda: "Ciao Bambini! Vuoi cioccolata?". "Proprio come allora. E' una favola. Una favola della vita nata nel buio della guerra - scrive su Facebook Matteo Incerti - In questi momenti bui del nostro tempo ne abbiamo forse un po' tutti bisogno per trovare calore umano e amore".