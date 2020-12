Coronavirus Puglia, oggi 1.023 casi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 1.023 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 54 morti.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, fa sapere che sono stati effettuati 10.163 test per l'infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Dei 1.023 casi positivi, 367 sono in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia BAT, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione. Due i casi di provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 910.661 test. Sono 20.364 i pazienti guariti e 52.275 i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 74.651, così suddivisi: 28.554 nella Provincia di Bari; 8.647 nella Provincia di Bat; 5.540 nella Provincia di Brindisi; 16.710 nella Provincia di Foggia; 5.813 nella Provincia di Lecce; 8.867 nella Provincia di Taranto; 454 attribuiti a residenti fuori regione; 66 provincia di residenza non nota.