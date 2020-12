Covid carceri, 1.030 detenuti e 754 agenti positivi

(Fotogramma)

Su 53.052 detenuti presenti nelle carceri italiane sono 1.030 (di cui 15 nuovi giunti) quelli positivi al coronavirus. Tra questi 951 sono asintomatici, 44 sintomatici e 35 ricoverati in ospedale. Sono i dati relativi al contagio nelle carceri, aggiornati a ieri sera, forniti dal ministero della Giustizia nel bollettino settimanale.

Tra gli agenti della polizia penitenziaria, su 37.153 in servizio, i casi sono 754, di cui 714 in isolamento domiciliare, 22 in caserma e 18 in ospedale. Quanto al personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria, su un totale di 4.090 si registrano 70 positivi, uno solo è ricoverato in ospedale e 69 sono in isolamento a casa.