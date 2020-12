Covid, Galli: "Guzzini dice cose che pensano anche altri"

(Fotogramma)

"Le parole di Guzzini fanno riferimento ad una visione che non è nella testa di pochi. Questa situazione non può essere superata senza un patto sociale. Se non si interviene, i guai diventano grossi". Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commenta così le parole di Domenico Guzzini: il presidente di Confindustria Macerata, in un evento andato in scena lunedì, ha sottolineato la necessità di far ripartire l'economia: "Anche se qualcuno morirà, pazienza", ha detto. Guzzini oggi si è scusato per le dichiarazioni.

"Raggiungeremo i 700mila morti complessivi in Italia nel 2020, questo ci suggerisce che ci sono stati molti più morti di covid di quelli ufficiali. E ci dice anche che il nostro sistema sanitario non è in grado di gestire i problemi come ha fatto negli ultimi anni", aggiunge Galli a Otto e mezzo su La7.

Il governo si appresta a varare nuove misure più restrittive per le feste di Natale e Capodanno. "Il vero dato da considerare è quelle delle persone che necessitano di ricovero per Covid. Il numero è piuttosto stabile o tendente alla discesa in varie parti del paese, con qualche eccezione. Se le misure di contenimento hanno prodotto un risultato, questo non è definitivo. Non possiamo dire che siamo fuori dal problema", dice Galli.