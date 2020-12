Covid Veneto, Zaia: "3.324 ricoverati, situazione pesante"

Foto Fotogramma

"Abbiamo 3.324 ricoverati per Covid negli ospedali, la situazione in Veneto è assolutamente pesante. E sono pazienti complicatissimi". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante il consueto punto stampa sull'emergenza Covid. "L'ospedale rischia di essere la punta più acuta di un iceberg", ha evidenziato Zaia, che è anche tornato sulla questione degli assembramenti per lo shopping in vista delle feste di Natale. "Del tema assembramenti ne abbiamo parlato, coinvolge tutte le città e c'è preoccupazione. Le foto sui giornali non sono solo a Treviso ma in tutta Italia".

Il governatore del Veneto: "Domani decisione governo, restrizioni servono"