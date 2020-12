Gessica Notaro: "Nessuno può più dire che Tavares è innocente"

Fotogramma /Ipa

"Sono molto contenta, la magistratura è rimasta coerente fino alla fine. Nessuno può più dire che Tavares è innocente, non ci sono più attenuanti". A dirlo all’Adnkronos Gessica Notaro dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere per aver averla perseguitata e sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017.

"I difensori di Tavares hanno provato i tutti i modi a dichiarare la sua innocenza e io ho rispettato il diritto di difendersi che è legittimo. Penso di essere stata sempre oggettiva ma nonostante ciò è stato fatto spesso riferimento all’eccesso di mediaticità del caso. Sono quasi quattro anni che io da vittima - sottolinea - mi sono sentita sul banco degli imputati per gli attacchi personali da parte della difesa di Tavares. Io ho subito quello che ho subito e lo ribadisco anche oggi: io parlerò sempre".