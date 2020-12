Parolin dimesso dal Gemelli è rientrato in Vaticano

(Fotogramma)

Il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è stato dimesso dal Gemelli e ora riprenderà il lavoro in Vaticano. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni: “Nella giornata di ieri il Card. Parolin è stato dimesso dall'ospedale ed ha fatto rientro in Vaticano, dove riprenderà le sue funzioni". Parolin era stato ricoverato per un intervento alla prostata programmato da tempo.