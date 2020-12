Perugia, sorpresi dalla polizia a rubare: ladro ferito da colpo di pistola

Fotogramma

Sorpresi dalla polizia a rubare in un esercizio commerciale a San Martino in Campo, vicino a Perugia, uno dei due ladri è stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma di ordinanza di un agente. L'uomo ricoverato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio, si legge in una nota della Questura di Perugia, è avvenuto la scorsa notte. Gli agenti della squadra volante erano giunti sul posto in seguito a una segnalazione al 113. Hanno trovato i due uomini intenti a rubare della merce. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Durante le fasi dell'arresto è rimasto lievemente ferito anche un poliziotto, secondo quanto riferito. Per lui i medici del pronto soccorso hanno emesso una prognosi di guarigione di pochi giorni.